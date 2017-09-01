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抑郁症为什么会找上你？

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2017-09-2339健康网
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核心提示：抑郁症是什么原因引起的？哪些因素会诱发抑郁症？

　　抑郁症是一种常见的心理疾病，抑郁症可由多种原因引起，抑郁症是以长期显著的心境低落为主要特征，并且心境的低落与患者处境不相称，严重者会出现自杀念头和行为。根据世界卫生组织的统计，抑郁症目前是世界第4大疾病。到2020年预计会成为仅次于冠心病的第2大疾病。



    抑郁症的发病原因

　　1、遗传基因

　　抑郁症跟家族病史有非常密切的关系。有研究显示，如果父母中有1人患抑郁症，子女患病几率为25%。如果双亲均为抑郁症患者，子女患病率会提高到50%～75%。

　　2、环境诱因

　　生活事件的压力和失落感也会诱发抑郁症，例如丧偶、离婚、失业、财务危机、患病等。

　　3、药物因素

　　对一些人而言，长期使用某些药物会造成抑郁症状。

　　4、疾病因素

　　患慢性疾病的患者，如心脏病中风糖尿病、癌症与帕金森病的病人，患抑郁症的几率较高，而且往往还会加重病情。



　　5、自卑胆小

　　自卑、敏感、胆小、看问题消极、对生活事件把握性差、过分担心。这些性格特点会使心理应激事件的刺激加重，并干扰个人对事件的处理。

　　6、抽烟、酗酒与滥用药物

　　有部分抑郁症患者会借助酒精、香烟或药物来舒缓抑郁症情绪。但有研究结果显示，使用这些东西实际上会引发抑郁症及焦虑症

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